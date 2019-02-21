«Айнтрахт» Ф — «Шахтёр»: онлайн-трансляция начнётся 21 февраля в 20:55

Сегодня, 21 февраля, на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте-на-Майне состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Шахтёр». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. В роли ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери – Теодоро Собрино Маган.

Первая встреча, проходившая в Харькове, завершилась ничьей со счётом 2:2. Гости дважды вели в счёте, но хозяева сумели спасти игру. При этом «Шахтёр» с 11-й минуты играл в меньшинстве: Тарас Степаненко получил вторую жёлтую карточку.

Украинский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы через Лигу чемпионов. В своей группе «Шахтёр» занял третье место, уступив «Манчестер Сити» и «Лиону». «Айнтрахт» в то же время выиграл группу H в Лиге Европы, одержав шесть побед подряд. В своей группе немцы опередили «Лацио», «Аполлон» и «Марсель».