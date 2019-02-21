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«Локомотив» разгромил норвежский «Викинг» в товарищеском матче

«Локомотив» разгромил норвежский «Викинг» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ

Московский «Локомотив» провёл товарищеский матч с норвежским клубом «Викинг». Встреча состоялась в испанском городе Марбелья и завершилась со счётом 5:1 в пользу российской команды.

В составе «Локомотива» отличились полузащитники Джефферсон Фарфан, Алексей Миранчук, Хвича Кварацхелия и Антон Миранчук, реализовавший пенальти, а также нападающий Антонио Эдер. Результативную передачу в актив записал хавбек Рифат Жемалетдинов. Алексей Миранчук отдал два голевых паса. Автором единственного гола «Викинга» стал защитник Эдриан Перейра.

«Локомотив», набрав 28 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В матче 18-го тура «железнодорожники» встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена» 2 марта и начнётся в 16:30 мск.

Товарищеские матчи (клубы)
21 февраля 2019, четверг. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
5 : 1
Викинг
Ставангер, Норвегия
1:0 – Эдер – 3, 2:0 – Фарфан – 20, 2:1 – Pereira – 39, 3:1 – Миранчук – 42, 4:1 – Миранчук – 56 (пен), 5:1 – Кварацхелия – 76
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