«Локомотив» разгромил норвежский «Викинг» в товарищеском матче

Московский «Локомотив» провёл товарищеский матч с норвежским клубом «Викинг». Встреча состоялась в испанском городе Марбелья и завершилась со счётом 5:1 в пользу российской команды.

В составе «Локомотива» отличились полузащитники Джефферсон Фарфан, Алексей Миранчук, Хвича Кварацхелия и Антон Миранчук, реализовавший пенальти, а также нападающий Антонио Эдер. Результативную передачу в актив записал хавбек Рифат Жемалетдинов. Алексей Миранчук отдал два голевых паса. Автором единственного гола «Викинга» стал защитник Эдриан Перейра.

«Локомотив», набрав 28 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В матче 18-го тура «железнодорожники» встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена» 2 марта и начнётся в 16:30 мск.