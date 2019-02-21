Масалитин: Дзагоев — не помощник ЦСКА, за былые заслуги его держать не будут

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о травме полузащитника «армейцев» Алана Дзагоева.

«Последнее время он вообще не играет, только выходил на замену или отыгрывал первый тайм. Раньше он блистал, на него был спрос в Европе, признавался лучшим молодым игроком лиги, но травмы его замучили. Думаю, на свой уровень он не выйдет, хотя медицина и пошла вперёд. Сейчас у него снова выпадет около полугода, а он и так в основном лечился. Да, может он и выйдет на прежний уровень, но только эпизодически, на пару игр. Когда тебе 28 лет, это может быть не так много, но это же не первая его травма.

Новый ЦСКА, к сожалению, строится без него. Продление контракта летом? Этот вопрос лучше задавать руководству клуба. Конечно, Дзагоев очень много сделал для ЦСКА, но за былые заслуги в команде никого держать не будут. Сейчас там новая команда, много молодых, в средней линии вообще перебор игроков. Его вылечат, может, он наберёт форму, его можно будет отдать в аренду или продать, но, к сожалению, Алан уже не помощник ЦСКА», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.