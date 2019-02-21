Клоппа оштрафовали более чем на € 50 тыс. за комментарии в адрес судей

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на 45 тыс. фунтов стерлингов (€ 51,7 тыс.) за комментарии в адрес арбитров после матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

После матча Клопп заявил, что судейская бригада Кевина Френда во втором тайме принимала странные решения. Также Клопп предположил, что на действиях арбитров сказался гол «Ливерпуля», который красные забили из офсайда. По мнению Клоппа, арбитры фактически старались компенсировать ошибку, принимая решения в пользу соперника.

Штраф Клоппу был выписан за то, что комментарии специалиста «поставили под сомнение честность судей».

«Ливерпуль» в 26 матчах набрал 65 очков, подопечные Клоппа занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. Лидирует «Манчестер Сити», у которого также 65 очков, но «горожане» провели на один матч больше.