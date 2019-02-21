«Зенит» — «Фенербахче»: Азмун удвоил преимущество хозяев

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче». Хозяева в первом тайме отправили в ворота соперника два мяча. Главным действующим лицом стал новичок «Зенита» Сердар Азмун. Сперва Азмун ассистировал Магомеду Оздоеву, а на 36-й минуте отличился и сам. После навеса Себастьяна Дриусси Азмун головой точно пробил в цель.

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Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. После гола Азмуна «Зенит» вышел вперёд по сумме двух встреч.

«Зенит» вышел в плей-офф турнира, заняв первое место в группе C. В этом квартете также выступали «Славия», «Бордо» и «Копенгаген». «Фенербахче» занял второе место в группе D. Турецкие футболисты уступили первую строчку загребскому «Динамо», а также опередили «Спартак» из Трнавы и «Андерлехт».