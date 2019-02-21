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Мельгарехо вернулся в общую группу «Спартака»

Мельгарехо вернулся в общую группу «Спартака»
Футбол / РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо возобновил тренировки в общей группе красно-белых, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Мельгарехо получил частичное повреждение приводящей мышцы левого бедра в товарищеском матче с казахстанским «Актобе» (2:2), который состоялся 6 февраля.

23 февраля «Спартак» проведёт заключительную товарищескую игру с молдавским «Шерифом», после чего вернётся в Москву.

Красно-белые, набрав 28 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 встречах столичная команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

В матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» встретится с «Краснодаром». Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта и начнётся в 19:00 мск.

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