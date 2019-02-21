«Зенит» — «Фенербахче»: Топал отыграл один мяч перед перерывом

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче». К перерыву «Зениту» ведёт со счётом 2:1. В самом начале встречи счёт открыл Магомед Оздоев, точно пробивший после передачи Сердара Азмуна. На 36-й минуте Азмун увеличил преимущество хозяев, замкнув навес Себастьяна Дриусси. Но перед перерывом Мехмет Топал классно пробил от линии штрафной в дальнюю девятку.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию этого матча.

Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, сейчас по сумме двух матчей счёт сравнялся — 2:2. Тем не менее этот счёт устраивает гостей, которые на данный момент выходят в следующий раунд плей-офф за счёт гостевого гола.