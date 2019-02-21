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«Зенит» — «Фенербахче»: Топал отыграл один мяч перед перерывом

«Зенит» — «Фенербахче»: Топал отыграл один мяч перед перерывом
Футбол / Лига Европы

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче». К перерыву «Зениту» ведёт со счётом 2:1. В самом начале встречи счёт открыл Магомед Оздоев, точно пробивший после передачи Сердара Азмуна. На 36-й минуте Азмун увеличил преимущество хозяев, замкнув навес Себастьяна Дриусси. Но перед перерывом Мехмет Топал классно пробил от линии штрафной в дальнюю девятку.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию этого матча.

Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, сейчас по сумме двух матчей счёт сравнялся — 2:2. Тем не менее этот счёт устраивает гостей, которые на данный момент выходят в следующий раунд плей-офф за счёт гостевого гола.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
21 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
3 : 1
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 – Оздоев – 4, 2:0 – Азмун – 37, 2:1 – Топал – 43, 3:1 – Азмун – 76
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