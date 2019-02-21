«Байер» — «Краснодар»: стали известны составы команд

«Байер» и «Краснодар» определились с составами на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Байер»: Градецки, Та, Драгович, Вайзер, Венделл, Арангис, Хаверц, Брандт, Бэйли, Фолланд, Аларио.

Запасные: Озкан, Бендер, Едвай, Баумгартлингер, Кор, Паулинью, Телин.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Каборе, Ольссон, Перейра, Вандерсон, Классон, Игнатьев.

Запасные: Синицын, Фьолусон, Газинский, Марков, Голубев, Стоцкий, Сулейманов.

Матч «Байер» — «Краснодар» состоится сегодня, 21 февраля, в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, первую игру «Краснодар» и «Байер» провели в России 14 февраля. Матч завершился со счётом 0:0.