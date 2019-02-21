Болельщики «Зенита» устроили красочное файер-шоу перед матчем с «Фенербахче»

Болельщики «Зенита» провели масштабную акцию перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». Перед стадионом фанаты выстроились в две шеренги вдоль дороги и зажигали факелы.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Зенита»

Ответный матч «Зенит» — «Фенербахче» проходит в эти минуты на стадионе «Газпром Арена». Хозяева ведут после первого тайма со счётом 2:1, в составе «Зенита» отличились Магомед Оздоев и Сердар Азмун. Перед перерывом один мяч отыграл Мехмет Топал.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию этого матча.

Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, сейчас по сумме двух матчей счёт сравнялся — 2:2. Тем не менее этот счёт устраивает гостей, которые на данный момент выходят в следующий раунд плей-офф за счёт гостевого гола.