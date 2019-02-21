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Болельщики «Зенита» устроили красочное файер-шоу перед матчем с «Фенербахче»

Болельщики «Зенита» устроили красочное файер-шоу перед матчем с «Фенербахче»
Футбол / Лига Европы

Болельщики «Зенита» провели масштабную акцию перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». Перед стадионом фанаты выстроились в две шеренги вдоль дороги и зажигали факелы.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Зенита»

Ответный матч «Зенит» — «Фенербахче» проходит в эти минуты на стадионе «Газпром Арена». Хозяева ведут после первого тайма со счётом 2:1, в составе «Зенита» отличились Магомед Оздоев и Сердар Азмун. Перед перерывом один мяч отыграл Мехмет Топал.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию этого матча.

Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, сейчас по сумме двух матчей счёт сравнялся — 2:2. Тем не менее этот счёт устраивает гостей, которые на данный момент выходят в следующий раунд плей-офф за счёт гостевого гола.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
21 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
3 : 1
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 – Оздоев – 4, 2:0 – Азмун – 37, 2:1 – Топал – 43, 3:1 – Азмун – 76
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