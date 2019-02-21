Шунин: не сомневаюсь, что Дзагоев ещё продолжит радовать своей игрой

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал травму полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который получил повреждение крестообразных связок. Сегодня, 21 февраля, Дзагоев был прооперирован в Германии.

«Мы конкуренты на футбольном поле, но делаем одну работу — играем в футбол. К сожалению, травмы — неотъемлемая часть нашей профессии и работы на пределе сил. Алан уже много лет играет на высочайшем уровне. Желаю ему восстановиться после травмы и вернуться ещё сильнее! Не сомневаюсь, он еще продолжит радовать игрой клуб и сборную России», — сказал Шунин «Чемпионату».

Хавбек получил травму в товарищеском матче с «Картахеной», который завершился со счётом 3:1 в пользу москвичей. В одной из атак ЦСКА футболист упал на газон и схватился за ногу. После этого Дзагоева унесли с поля на носилках.