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«Зенит» — «Фенербахче». Пресс-конференция
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«Зенит» — «Фенербахче»: Азмун оформил дубль и забил третий гол хозяев

«Зенит» — «Фенербахче»: Азмун оформил дубль и забил третий гол хозяев
Футбол / Лига Европы

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче». За десять минут до конца матча «Зенит» выигрывает со счётом 3:1. Третий мяч «Зенита» на 76-й минуте забил новичок команды Сердар Азмун. Он также стал автором второго гола питерцев и отдал результативную передачу Магомеду Оздоеву во время первой голевой атаки.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию этого матча.

Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, сейчас по сумме двух матчей впереди «Зенит» — 3:2.

«Зенит» вышел в плей-офф турнира, заняв первое место в группе C. В этом квартете также выступали «Славия», «Бордо» и «Копенгаген». «Фенербахче» занял второе место в группе D. Турецкие футболисты уступили первую строчку загребскому «Динамо», а также опередили «Спартак» из Трнавы и «Андерлехт».

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
21 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
3 : 1
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 – Оздоев – 4, 2:0 – Азмун – 37, 2:1 – Топал – 43, 3:1 – Азмун – 76
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