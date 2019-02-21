«Зенит» — «Фенербахче»: Азмун оформил дубль и забил третий гол хозяев

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче». За десять минут до конца матча «Зенит» выигрывает со счётом 3:1. Третий мяч «Зенита» на 76-й минуте забил новичок команды Сердар Азмун. Он также стал автором второго гола питерцев и отдал результативную передачу Магомеду Оздоеву во время первой голевой атаки.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию этого матча.

Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, сейчас по сумме двух матчей впереди «Зенит» — 3:2.

«Зенит» вышел в плей-офф турнира, заняв первое место в группе C. В этом квартете также выступали «Славия», «Бордо» и «Копенгаген». «Фенербахче» занял второе место в группе D. Турецкие футболисты уступили первую строчку загребскому «Динамо», а также опередили «Спартак» из Трнавы и «Андерлехт».