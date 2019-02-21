«Арсенал» разгромил БАТЭ и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы лондонский «Арсенал» принимал БАТЭ. Встреча прошла в столице Англии на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал хавбек БАТЭ Захар Волков, отправивший мяч в свои ворота на 4-й минуте. До перерыва защитник Шкодран Мустафи удвоил преимущество «канониров». В начале второго тайма мяч забил защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос. Хавбек лондонцев Гранит Джака записал в актив две результативные передачи.

Первый матч, который состоялся в Борисове 14 февраля, завершилась со счётом 1:0 в пользу белорусской команды. Таким образом, «Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а БАТЭ покинул турнир.