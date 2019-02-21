Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Зенит» — «Фенербахче». Пресс-конференция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» разгромил БАТЭ и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Арсенал» разгромил БАТЭ и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы лондонский «Арсенал» принимал БАТЭ. Встреча прошла в столице Англии на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал хавбек БАТЭ Захар Волков, отправивший мяч в свои ворота на 4-й минуте. До перерыва защитник Шкодран Мустафи удвоил преимущество «канониров». В начале второго тайма мяч забил защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос. Хавбек лондонцев Гранит Джака записал в актив две результативные передачи.

Первый матч, который состоялся в Борисове 14 февраля, завершилась со счётом 1:0 в пользу белорусской команды. Таким образом, «Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а БАТЭ покинул турнир.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
21 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
3 : 0
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 – Волков – 4 (автогол), 2:0 – Мустафи – 39, 3:0 – Папастатопулос – 60
Тренер БАТЭ Бага — о победе в матче с «Арсеналом»: это было лучше, чем секс
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент