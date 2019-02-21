«Шахтёр» с крупным счётом проиграл «Айнтрахту» и вылетел из плей-офф Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Айнтрахт» принимал донецкий «Шахтёр». Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Айнтрахта» Лука Йович, отличившийся на 23-й минуте. До перерыва форвард Себастьен Аллер увеличил преимущество немецкого клуба, реализовав пенальти. В середине второго тайма нападающий «Шахтёра» Жуниор Мораес сократил разницу в счёте. Третий гол команды из Франкфурта забил Аллер на 80-й минуте. В концовке игры мяч в актив записал форвард Анте Ребич.

Первый матч, который состоялся в Харькове 14 февраля, завершилась со счётом 2:2. Таким образом, «Айнтрахт» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Шахтёр» покинул турнир.