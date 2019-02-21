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«Шахтёр» с крупным счётом проиграл «Айнтрахту» и вылетел из плей-офф Лиги Европы

«Шахтёр» с крупным счётом проиграл «Айнтрахту» и вылетел из плей-офф Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Айнтрахт» принимал донецкий «Шахтёр». Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Айнтрахта» Лука Йович, отличившийся на 23-й минуте. До перерыва форвард Себастьен Аллер увеличил преимущество немецкого клуба, реализовав пенальти. В середине второго тайма нападающий «Шахтёра» Жуниор Мораес сократил разницу в счёте. Третий гол команды из Франкфурта забил Аллер на 80-й минуте. В концовке игры мяч в актив записал форвард Анте Ребич.

Первый матч, который состоялся в Харькове 14 февраля, завершилась со счётом 2:2. Таким образом, «Айнтрахт» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Шахтёр» покинул турнир.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
21 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
4 : 1
Шахтёр Д
Донецк, Украина
1:0 – Йович – 23, 2:0 – Аллер – 27 (пен), 2:1 – Мораес – 63, 3:1 – Аллер – 80, 4:1 – Ребич – 88
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