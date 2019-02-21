«Валенсия» повторно обыграла «Селтик» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

«Валенсия» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» одержала победу. Встреча, проходившая на стадионе «Месталья», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 70-й минуте забил французский форвард Кевин Гамейро. При этом «Селтик» с 37-й минуты играл в меньшинстве. В первом тайме за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Йереми Толян.

Российский полузащитник Денис Черышев не попал в стартовый состав испанского клуба. Россиянин так и не вышел на поле.

Первый матч команд, проходивший в Глазго, завершился победой «Валенсии» со счётом 2:0. В той встрече Черышев стал автором одного из мячей. В том же матче на счету российского полузащитника одна результативная передача.