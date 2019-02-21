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«Валенсия» повторно обыграла «Селтик» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

«Валенсия» повторно обыграла «Селтик» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

«Валенсия» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» одержала победу. Встреча, проходившая на стадионе «Месталья», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 70-й минуте забил французский форвард Кевин Гамейро. При этом «Селтик» с 37-й минуты играл в меньшинстве. В первом тайме за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Йереми Толян.
Российский полузащитник Денис Черышев не попал в стартовый состав испанского клуба. Россиянин так и не вышел на поле.

Первый матч команд, проходивший в Глазго, завершился победой «Валенсии» со счётом 2:0. В той встрече Черышев стал автором одного из мячей. В том же матче на счету российского полузащитника одна результативная передача.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
21 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
1 : 0
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 – Гамейро – 70
Удаления: нет – Тольян, 37
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