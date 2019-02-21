Огненное празднование Оздоева и стильный Семак. Фото победы «Зенита» в 1/16 ЛЕ

21 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» одержал победу над «Фенербахче» со счётом 3:1 и вышел в следующий раунд турнира.

«Зенит» вышел вперёд в самом начале встречи благодаря голу Магомеда Оздоева. На 37-й минуте преимущество хозяев удвоил уже Сердар Азмун, замкнув навесную передачу Себастьяна Дриусси. Ещё до перерыва турецкие футболисты сократили отставание в счёте — отличный удар в девятку удался Мехмету Топалу. Победный мяч в составе «Зенита» на 76-й минуте забил Азмун.



Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч победу одержал «Зенит». Футболисты из Санкт-Петербурга вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Фенербахче» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Санкт-Петербурге.