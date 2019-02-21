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«Зенит» — «Фенербахче». Пресс-конференция
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Семак: цена ошибки была высока, пропущенный мяч усложнил задачу

Семак: цена ошибки была высока, пропущенный мяч усложнил задачу
Футбол / Лига Европы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». «Зенит» одержал победу со счётом 3:1 и вышел в 1/8 финала турнира.

«Как настраивал команду в перерыве? Задания идти ва-банк не было, так как цена ошибки достаточно высока. К сожалению, мы пропустили мяч, который усложнил нам нашу цель. Знали, что у нас будут моменты, нужно их реализовать. Хотя было непросто. Мы знаем, что у нас сегодня получилось лучше, а что хуже. В принципе, я думаю, что победу заслужили.

Что касается настроя, то команду помогают настроить болельщики. Футболисты у нас все профессионалы, их не нужно лишний раз настраивать, нужно только доносить какие-то мысли, которые они должны претворять на футбольном поле в действие.

Почему Дзюба часто уходил на фланг? Это было для того, чтобы он вытягивал из зоны обороны Шкртела. Иногда смещался Шкртел, иногда Топал, и это позволяло Дриусси уходить в центр, делать передачи. На эти передачи прекрасно открывается Азмун, что он и делал. Поэтому мы это сохранили», — сказал Семак во время пресс-конференции.

Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Фенербахче» и выйти в 1/8 финала ЛЕ
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