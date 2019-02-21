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«Зенит» — «Фенербахче». Пресс-конференция
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Семак: переломным моментом в матче с «Фенербахче» был финальный свисток

Семак: переломным моментом в матче с «Фенербахче» был финальный свисток
Футбол / Лига Европы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что сильно переживал в концовке ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (3:1).

«Переломный момент? Наверное, это финальный свисток арбитра. Он переломил всю ситуацию, и мы перестали нервничать. Счёт был настолько скользким, что всё могло случиться. При счёте 2:1 мы могли и забить, и пропустить. То есть вся игра была без явных переломных моментов», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

В первой игре победу одержал турецкий клуб со счётом 1:0. Таким образом, в 1/8 финала Лиги Европы вышел «Зенит». Соперник российской команды станет известен после жеребьёвки, которая состоится завтра, 22 февраля.

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Команда Сергея Семака прервала серию поражений и выбила «Фенербахче» из Лиги Европы.
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