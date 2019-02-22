Семак: стычка с Арсланом? Это футбольная хитрость с моей стороны

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал инцидент, произошедший в середине второго тайма ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». На 71-й минуте полузащитник «Фенербахче» Толгай Арслан грубо сфолил на одном из игроков «Зенита». Находившийся рядом Семак вступил в небольшую перепалку с Арсланом.

«О чём говорили с Арсланом? Абсолютно никаких проблем, никаких стычек. Это футбольная хитрость с моей стороны. Я решил привлечь максимальное внимание арбитра к этому моменту, чтобы он не сомневался в том, чтобы показать жёлтую карточку. Вот и всё. После игры пожали руки друг другу. И он это понимал, и я. Игра, не более того», — сказал Семак во время пресс-конференции.

«Зенит» одержал победу со счётом 3:1 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.