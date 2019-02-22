22 февраля закрывается зимнее трансферное окно в России

Сегодня, 22 февраля, в России закрывается зимнее трансферное окно. У клубов осталась последняя возможность приобрести новичков, укрепив состав перед возбовлением сезона в Российской Премьер-Лиге.

Пока наибольшую активность на трансферном рынке проявляет «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга потратил почти € 40 млн на приобретение Вильмара Барриоса, Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого. В топ-5 трансферов зимнего окна также вошли приобретение «Спартаком» Айртона Лукаса и покупка «Краснодаром» Кристоффера Олссона.

До закрытия трансферного окна можно ожидать ещё несколько громких сделок. В частности, зарубежные СМИ сообщали об интересе ЦСКА к нескольким игрокам бразильских команд.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию закрытия зимнего трансферного окна.