«Челси разгромил «Мальмё» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы лондонский «Челси» принимал шведский «Мальмё». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:0 в пользу английского клуба.

Автором первого гола стал нападающий Оливье Жиру, отличившийся на 55-й минуте. В середине второго тайма преимущество лондонцев удвоил полузащитник Росс Баркли. Третий мяч забил форвард Каллум Хадсон-Одои на 84-й минуте. Нападающий Виллиан отдал две результативные передачи.

В первой игре, которая прошла в Швеции 14 февраля, победу со счётом 2:1 одержал «Челси». Таким образом, команда Маурицио Сарри вышла в 1/8 финала Лиги Европы, а «Мальмё» покинул турнир.

Жеребьёвка следующего раунда Лиги Европы состоится сегодня, 22 февраля. Первые матчи 1/8 финала пройдут 7 марта, ответные — 14 марта.