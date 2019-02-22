Киевское «Динамо» вышло в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Олимпиакос»

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское «Динамо» принимало «Олимпиакос». Встреча прошла в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 1:0 в пользу украинского клуба.

Автором единственного гола стал испанский нападающий киевлян Франсиско Соль, отличившийся на 32-й минуте после передачи защитника Виталия Миколенко.

В первой игре, которая прошла в Греции 14 февраля, была зафиксирована ничья со счётом 2:2. Таким образом, «Динамо» вышло в 1/8 финала Лиги Европы, а «Олимпиакос» покинул турнир.

Жеребьёвка следующего раунда Лиги Европы состоится сегодня, 22 февраля. Первые матчи 1/8 финала пройдут 7 марта, ответные — 14 марта.

Посмотреть сетку плей-офф Лиги Европы можно на «Чемпионате».