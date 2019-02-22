Янал: предупреждали игроков «Фенербахче», что «Зенит» может мощно начать

Главный тренер «Фенербахче» Эрсун Янал прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Желаю «Зениту» удачи и успехов во всех турнирах. Сегодня нам указали на наши недостатки. Мы предполагали, что «Зенит» может начать таким образом, предупреждали наших игроков.

Второй гол «Зенит» также забил после комбинации, о которой мы предупреждали игроков. Естественно, что теперь мы разочарованы. Нужно думать о будущем, работать над ошибках. Думали, что контролируем ситуацию, но всё получилось не так», — сказал Янал во время пресс-конференции.

Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч победу одержал «Зенит». Футболисты из Санкт-Петербурга вышли в 1/8 финала Лиги Европы.