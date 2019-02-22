Пражская «Славия» и «Ренн» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Генк» принимал пражскую «Славию». Встреча прошла в Генке на стадионе «Луминус Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу чешского клуба.

В составе «Славии» отличились защитник Владимир Цоуфаль, хавбек Ибрагим Траоре и нападающий Милан Шкода, оформивший дубль. Автором единственного гола «Генка» стал форвард Леандро Троссард.

В первой игре, которая состоялась в Праге 14 февраля, была зафиксирована ничья со счётом 0:0. Таким образом, «Славия» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, а «Генк» покинул турнир.

Ещё один матч 1/16 финала прошёл в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», где местный «Бетис» принимал «Ренн». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу французского клуба.

Авторами голов «Ренна» стали защитник Рами Бенсебаини, хавбек Адриен Эну и нападающий М'Байе Ньянг. В составе «Бетиса» отличился полузащитник Джовани Ло Чельсо.

В первой игре, которая состоялась во Франции 14 февраля, была зафиксирована ничья со счётом 3:3. Таким образом, «Ренн» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Бетис» покинул турнир.