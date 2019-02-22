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Пражская «Славия» и «Ренн» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Пражская «Славия» и «Ренн» вышли в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Генк» принимал пражскую «Славию». Встреча прошла в Генке на стадионе «Луминус Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу чешского клуба.

В составе «Славии» отличились защитник Владимир Цоуфаль, хавбек Ибрагим Траоре и нападающий Милан Шкода, оформивший дубль. Автором единственного гола «Генка» стал форвард Леандро Троссард.

В первой игре, которая состоялась в Праге 14 февраля, была зафиксирована ничья со счётом 0:0. Таким образом, «Славия» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, а «Генк» покинул турнир.

Ещё один матч 1/16 финала прошёл в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», где местный «Бетис» принимал «Ренн». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу французского клуба.

Авторами голов «Ренна» стали защитник Рами Бенсебаини, хавбек Адриен Эну и нападающий М'Байе Ньянг. В составе «Бетиса» отличился полузащитник Джовани Ло Чельсо.

В первой игре, которая состоялась во Франции 14 февраля, была зафиксирована ничья со счётом 3:3. Таким образом, «Ренн» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Бетис» покинул турнир.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
21 февраля 2019, четверг. 23:00 МСК
Генк
Генк, Бельгия
1 : 4
Славия П
Прага, Чехия
1:0 – Троссард – 10, 1:1 – Цоуфаль – 23, 1:2 – Траоре – 53, 1:3 – Шкода – 64, 1:4 – Шкода – 68
Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
21 февраля 2019, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
1 : 3
Ренн
Ренн, Франция
0:1 – Бенсебаини – 22, 0:2 – Эну – 30, 1:2 – Ло Чельсо – 41, 1:3 – Ньянг – 90+4
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