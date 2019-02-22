Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Российские «Зенит» и «Краснодар» вышли в следующую стадию соревнований, победив соответственно «Фенербахче» и «Байер».

Борьбу в турнире также продолжат «Севилья» (Испания), «Интер» (Италия), «Валенсия» (Испания), «Наполи» (Италия), «Челси» (Англия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Арсенал» (Англия), «Динамо» З (Хорватия), «Динамо» К (Украина), «Айнтрахт» (Германия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия), «Ренн» (Франция), «Бенфика» (Португалия).

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня, 22 февраля, в Ньоне. Начало — 15.00 часов мск. На этой стадии турнира команды из одной страны могут встретиться друг с другом.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 и 14 марта.

Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Фенербахче» и выйти в 1/8 финала ЛЕ