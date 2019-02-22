Семак: замена Азмуна на Заболотного – вынужденная

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после после победы в ответном матче над «Фенербахче» (3:1) в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы рассказал, почему заменил Сердара Азмуна на Антона Заболотного на 80-й минуте. На счету иранского форварда дубль и результативная передача.



«Замена Азмуна на Заболотного — вынужденная. Сердар почувствовал проблему, и нам пришлось его заменить по состоянию здоровья. Никаких колебаний — менять или не менять — не было. Если бы он был здоров, мы бы его с поля не убирали», — сказал главный тренер «Зенита» на послематчевой пресс-конференции.



Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч победу одержал «Зенит». Футболисты из Санкт-Петербурга вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Фенербахче» и выйти в 1/8 финала ЛЕ