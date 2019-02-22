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Чанов: видел Злобина дублёром Акинфеева, ЦСКА потерял талантливого воспитанника

Чанов: видел Злобина дублёром Акинфеева, ЦСКА потерял талантливого воспитанника
Футбол / РПЛ

Заслуженный тренер России бывший голкипер Вячеслав Чанов признался, что рассматривал Ивана Злобина в качестве возможного дублёра Игора Акинфеева в ЦСКА. В настоящее время 21-летний Злобин является голкипером «Бенфики».

«Я бился за Злобина, убеждал: «Поймите, если у молодого мальчика шумы в сердце – проверяйте каждые полгода». Но врачи перепугались – и клуб потерял воспитанника. Нам с Гришиным Ваня очень нравился: и парень замечательный, и вратарь талантливый. Игру читал классно, страховал так, что даже я иногда за сердце хватался: «Куда полетел?». Я видел его дублёром Акинфеева, но увы. Может, через Португалию когда-нибудь вернётся», — рассказал Чанов корреспондентам «Чемпионата» Денису Целых и Олегу Лысенко.

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Море историй о лучших вратарях СССР и России – от Яшина и Дасаева до Акинфеева – от Вячеслава Чанова.
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