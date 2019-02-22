Мусаев: раньше говорили, что «Краснодар» такой пушистый и красивый

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями от выхода в 1/8 финала Лиги Европы. В ответной встрече 1/16 финала «быки» сыграли вничью с «Байером» (1:1).



«Первый тайм нам удался, у нас было много хороших моментов. После перерыва уже соперник был ближе к голу. Мы выстояли и смогли забить в концовке. Заслужили этот результат своим трудом и верой в себя. Не сомневались, что придётся тяжело. «Байер» заставил обороняться больше, чем обычно. Но нужно вырывать такие матчи.

Раньше говорили, что «Краснодар» такой пушистый и красивый. Сейчас, когда надо, мы играем хорошо, а когда нужно терпеть, проявить лучшие качества в обороне, реализуем то, что есть. Эта победа придаст нам сил, будем стремиться к новым вершинам», — цитирует Мусаева официальный сайт УЕФА.