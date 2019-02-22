Чанов: брат разбился, ударившись головой о кафельный пол, даже ковра не было

Заслуженный тренер России, бывший голкипер Вячеслав Чанов рассказал о причинах гибели своего брата, советского футболиста Виктора Чанова.

«Несчастный случай – это однозначно. Я так понимаю, он лампочки менял. Поскользнулся и упал. Виктор головой ударился о кафельный пол. Даже ковра не было – не стлали из-за трёх собачек. Был вечер, Витя один в загородном доме – ни детей, ни тёщи. Жена, Галя, только откуда-то приехала. Она его и обнаружила, вызвала «скорую». Слухов, домыслов было море – корреспонденты висели на заборах, пытались что-то выяснить. Расследование ни к чему не привело. Дело закрыто. Официальная версия: «Упал с высоты человеческого роста, получив травму головы, несовместимую с жизнью».

Вратарские инстинкты? Сработай у него рефлексы, может, ещё сильнее разбился бы. Хотя куда уж сильнее… Брат без сознания лежал в реанимации около двух недель, боролся со смертью. Мне сначала ничего не говорили – думали, выкарабкается. Когда сообщили, обратился к генералу Гончарову, отцу Димы, ученика своего, в центр защиты катастроф. Сергей Фёдорович направил в Киев специалиста, но шансов уже не было. Брат один или два раза глаза открыл. Умер, не приходя в сознание. Из вратарской семьи я остался один», — рассказал Чанов корреспондентам «Чемпионата» Денису Целых и Олегу Лысенко.