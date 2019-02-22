Азмун – лучший иранский бомбардир в истории еврокубков

«Зенит» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы нанёс поражение «Фенербахче». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Её главным героем стал нападающий питерцев Сердар Азмун. На его счету дубль и результативная передача. На 80-й минуте форвард был заменён на Антона Заболотного.



Азмун стал самым результативным представителем Ирана в истории еврокубков, сообщает официальный «твиттер» УЕФА. На счету Сердара восемь мячей, у Али Даеи – шесть. У Самана Годдоса и Мехди Махдавикии – по пять.

Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч победу одержал «Зенит». Футболисты из Санкт-Петербурга вышли в 1/8 финала Лиги Европы.