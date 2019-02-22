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Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге ассоциаций УЕФА

Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге ассоциаций УЕФА
Футбол / Лига Европы

По итогам матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге ассоциаций УЕФА.

В 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» поделил очки с «Байером» (1:1), а «Зенит победил «Фенербахче» (3:1). Таким образом, Россия заработала 0,5 балла и осталась на шестой позиции.

В активе Португалии 0,4 балла, отставание от России увеличилось до 3,7 балла. В Лиге Европы «Бенфика» сыграла вничью с «Галатасараем» (0:0), «Спортинг» — с «Вильярреалом» (1:1). «Спортинг» вылетел из турнира.

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания – 99,988
2. Англия – 77,177
3. Италия – 73,583
4. Германия – 70,641
5. Франция – 58,165
6. Россия – 50,382
7. Португалия – 46,632
8. Бельгия – 39,900
9. Украина – 38,900
10. Турция – 34,600.

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.

Шестое место даёт стране право выставить в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
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