По итогам матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге ассоциаций УЕФА.



В 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» поделил очки с «Байером» (1:1), а «Зенит победил «Фенербахче» (3:1). Таким образом, Россия заработала 0,5 балла и осталась на шестой позиции.



В активе Португалии 0,4 балла, отставание от России увеличилось до 3,7 балла. В Лиге Европы «Бенфика» сыграла вничью с «Галатасараем» (0:0), «Спортинг» — с «Вильярреалом» (1:1). «Спортинг» вылетел из турнира.



Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания – 99,988

2. Англия – 77,177

3. Италия – 73,583

4. Германия – 70,641

5. Франция – 58,165

6. Россия – 50,382

7. Португалия – 46,632

8. Бельгия – 39,900

9. Украина – 38,900

10. Турция – 34,600.

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.



Шестое место даёт стране право выставить в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.