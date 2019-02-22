Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри опроверг информацию о переговорах с «Ромой». Ранее сообщалось, что итальянский специалист может вернуться в Серию А, если будет уволен из «Челси».

«Конечно нет. У меня контракт с «Челси» на следующий сезон, так что это невозможно», — цитирует Сарри BBC.



Прежде источником сообщалось, что советник президента «Ромы» Джеймса Паллотты уже дважды связывался с Сарри по телефону, а также успел провести с ним встречу в Лондоне, где предложил ему перебраться в итальянский клуб летом.



Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает в качестве замены Сарри бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана и наставника «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда, который также является легендой лондонского клуба.