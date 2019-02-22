Глеб: «Арсенал» навсегда в моём сердце

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб после поражения от «Арсенала» (0:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обратился к болельщикам «канониров». Напомним, хавбек продолжительное время выступал за лондонский клуб.

«Это было невероятно. Большое спасибо за поддержку. Я никогда этого не забуду — «Арсенал» навсегда в моем сердце», — приводит слова Глеба пресс-служба лондонцев.

Первый матч, который состоялся в Борисове 14 февраля, завершился со счётом 1:0 в пользу белорусской команды. Таким образом, «Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а БАТЭ покинул турнир.

В сезоне-2018 Глеб вместе с БАТЭ выиграл чемпионат Беларуси. 37-летний футболист принял участие в 15 матчах (пять — в основном составе), но результативными действиями не отметился.

Глеб также известен по выступлениям за «Штутгарт», «Барселону», «Бирмингем Сити», «Вольфсбург» и «Крылья Советов».