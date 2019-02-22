Бубнов: весной «Зенит» будет выглядеть мощно

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от победы «Зенита» над «Фенербахче» (3:1) в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы.

«После блеклой игры в Стамбуле футбол в исполнении петербуржцев при родных трибунах стал откровением. За короткий недельный отрезок «Зениту» удалось серьёзно прибавить и продемонстрировать хороший уровень. Самый главный фактор преображения — приобретение Азмуна, который внёс наибольший вклад в победу над «Фенербахче». Кроме того, в новом качестве предстал Дриусси, которого чуть-чуть отодвинули и наделили большим объёмом работы. Их тройка с Дзюбой впереди — очень сильный блок, отлично работающий на скорости и оказывающий давление на оборону соперника. В первом матче этого как раз и не было.

Единственное — «Зенит» пока не набрал оптимальные функциональные кондиции, что было заметно по второму тайму. Хозяева давали «Фенербахче» подолгу контролировать мяч и не могли навязать качественный прессинг. Другое дело, что команда Сергея Семака ещё будет прибавлять, а нынешних ресурсов в итоге хватило для победы. Именно за счёт связки Дриусси — Дзюба — Азмун «Зениту» и удалось переломить ход встречи.



Хорошо себя проявил Барриос, неплохо смотрелся Ракицкий, понравился молодой Мусаев, появлявшийся в основе на зимних сборах. То есть все зимние приобретения «Зенита» в кратчайшие сроки адаптировались и в дальнейшем будут только прибавлять. Петербуржцы очень хорошо укомплектовались, и теперь я с большим оптимизмом смотрю на их перспективы как в Лиге Европы, так и в чемпионате России. Весной «Зенит» будет выглядеть мощно», — цитирует Бубнова Sportbox.