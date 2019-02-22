УЕФА разведёт российские клубы с киевским «Динамо» при жеребьёвке Лиги Европы

«Зенит» или «Краснодар» не смогут встретиться в 1/8 финала Лиги Европы c киевским «Динамо». Исполнительный комитет УЕФА объявил о решении развести клубы из России и Украины при жеребьёвке 1/8 финала Лиги Европы. Такое решение применялось и на предыдущих стадиях турнира.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы пройдёт сегодня, 22 февраля, в Ньоне. Начало — в 15:00 мск. На этой стадии турнира команды из одной страны могут встретиться друг с другом.

Помимо вышеназванных трёх клубов, в 1/8 финала вышли: «Севилья» (Испания), «Интер» (Италия), «Валенсия» (Испания), «Наполи» (Италия), «Челси» (Англия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Арсенал» (Англия), «Динамо» З (Хорватия), «Айнтрахт» (Германия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия), «Ренн» (Франция), «Бенфика» (Португалия).