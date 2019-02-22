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Кокорин — Дзагоеву: будешь ещё сильнее, когда вернёшься, всё будет хорошо

Фото: РИА Новости
Кокорин — Дзагоеву: будешь ещё сильнее, когда вернёшься, всё будет хорошо
Футбол / РПЛ

В официальном «инстаграме» нападающего «Зенита» Александра Кокорина появилось сообщение, адресованное от футболиста полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.

У полузащитника «армейцев» в ходе обследования было выявлено повреждение передней крестообразной связки правого колена. После этого Дзагоев перенёс операцию. Игрок получил травму в товарищеском матче с «Картахеной», который завершился со счётом 3:1 в пользу москвичей.

«Александр просил передать слова поддержки Алану. Дзага, будь сильным. Всё будет хорошо. Будешь ещё лучше и сильнее, когда вернёшься», — говорится в сообщении.

Напомним, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся под арестом с 11 октября за участие в двух драках в Москве тремя днями ранее.

Дзагоев перенёс операцию, у него диагностирована травма крестообразной связки
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