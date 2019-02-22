Селюк: Каборе не договорился с «Краснодаром» и открыт к предложениям

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, рассказал об итогах переговоров с клубом о продлении контракта, который рассчитан до лета этого года.



«Переговорный процесс с «Краснодаром» закончился. Каборе не устраивают предложенные условия, поэтому с сегодняшнего дня он открыт для клубов, желающих подписать его как свободного агента с июня.



«Краснодар» отверг предложения некоторых клубов по Каборе. Один из них предлагал € 1 млн за то, чтобы Шарль перешёл к ним уже в январе. Но «Краснодар» правильно сделал, оставив его в команде, которой он поможет в еврокубках и в борьбе за золотые медали.



Мы открыты к переговорному процессу. Есть достаточно клубов, которые заинтересованы в Каборе, и это не рекламная кампания, которой занимаются некоторые личности. Я не говорю, что в Каборе заинтересован «Реал», но Шарль не помешает очень многим клубам, включая команды из России, где он уже адаптирован. Единственное, российским командам он может не подойти в связи с тем, что является свободным агентом. Вы же знаете, что в России привыкли покупать, тратя миллионы», — цитирует Селюка Sport24.



Напомним, зимой сообщалось, что в услугах Каборе заинтересован московский «Спартак». 30-летний футболист хорошо знаком с нынешним главным тренером красно-белых Олегом Кононовым. Игрок и специалист вместе работали в «Краснодаре» в сезоне-2015/16, после чего второй покинул клуб, перейдя в «Ахмат».

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