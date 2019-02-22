Б. Игнатьев о Дюкове: нравится его посыл, он начинает не с крыши, а с фундамента

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об Александре Дюкове, который является единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза.



«С приходом новых руководителей всегда ждёшь перемен. Судя по тому, что мы услышали в программе Дюкова, он начинает не с крыши, а с фундамента. Мне нравится его посыл по развитию детско-юношеского футбола. В нём по-прежнему остаётся много нерешённых проблем, которые требуют особого контроля. Подготовка собственных кадров, развитие инфраструктуры для спортивных школ, обучение детских тренеров — основа развития футбола в стране», — цитируют Игнатьева «Известия».



Кандидатуру Дюкова поддержало более 20 региональных федераций, а также общее собрание РПЛ.

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