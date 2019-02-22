«Ростов» пригласил болельщиков в «новый автобус Карпина»

«Ростов» пригласил поклонников команды пообщаться с главным тренером клуба Валерием Карпиным, от которого болельщики смогут получить билеты на домашний матч Кубка России с «Краснодаром».

«Уважаемые болельщики! Сегодня у вас будет уникальная возможность пообщаться с главным тренером нашей команды Валерием Карпиным и получить от него бесплатные билеты на игру с «Краснодаром».



Ищите сегодня вечером новый клубный автобус «Ростова» на улицах города и не стесняйтесь заглядывать в салон. Валерий Георгиевич ждёт вас!» — говорится на официальном сайте ростовского клуба.

В 17 турах Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 24 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ ростовчане проведут 3 марта на выезде с «Енисеем».