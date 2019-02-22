Качукаев призвал Дюкова обратить внимание на работу Палаты по разрешению споров

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал решение Палаты по разрешению споров РФС удовлетворить исковые требования экс главного тренера «Балтики» Игоря Ледяхова и его помощника Олега Василенко к калининградскому клубу.



«В начале текущей недели наш клуб произвёл выплаты сумм неустоек ранее уволенным тренерам за расторжение с ними трудовых соглашений, а также по остальным футболистам перед которыми имелась задолженность с 2017 года. Вчера РФС открыл нам заявку. Со вчерашнего дня менеджеры клуба в тесном взаимодействии с представителями РФС проводят мероприятия по заявке новых игроков. Что касается наших дальнейших действий по обжалованию решения палаты РФС в части уволенного Игоря Ледяхова и его штаба, то мы до сих пор не получили от РФС резолютивной части решения, чтобы ознакомиться с их доводами. После этого мы сделаем правовую оценку всех обстоятельств этого процесса и доложим своё видение ситуации и возможных судебных перспектив председателю совета директоров и курирующему клуб вице-губернатору и коллегиально примем решение. Моё мнение останется прежним: палата предвзято отнеслась к «Балтике».

Я бы хотел, чтобы без пяти минут избранный кандидат на должность президента РФС Александр Дюков со своим штабом обратил внимание на деятельность этого юрисдикционного органа и необходимую его реформу. Так как в коллегиях палаты по разрешению споров порой заседают вообще некомпетентные субъекты, у которых отсутствует практика и опыт работы в юридической отрасли», — сказал Качукаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».