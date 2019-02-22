Александра Дюкова избрали президентом РФС

Новым президентом Российского футбольного союза стал председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков. Назначение произошло в результате выборов, которые прошли на внеочередной пресс-конференции РФС сегодня, 22 февраля, в Москве.



19 декабря было объявлено об уходе с должности главы РФС Виталия Мутко. Пост временно занял действующий президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин.



Дюков являлся единственным кандидатом на пост президента РФС. В середине октября «Чемпионат» первым сообщил, что он является главным претендентом на пост главы союза. Его кандидатуру поддержали многие субъекты России и клубы Премьер-Лиги. При этом сам Дюков заявил, что в случае назначения на должность президента РФС покинет «Зенит».

Дюков единогласно избран президентом РФС. Как это было Все подробности.