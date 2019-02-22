Дюков: хочу выразить благодарность Мутко за всё, что он сделал

Александр Дюков, который был избран новым президентом Российского футбольного союза, поблагодарил Виталия Мутко за работу на этом посту.

«Мои встречи с региональными представителями показали, что можно и привлекать партнёров, и привлекать гранты. Нужно обмениваться практиками. Хочу выразить благодарность Мутко за всё, что он сделал. Футбол — лидер среди всех видов спорта в нашей стране, надо продолжать это. Ни один руководитель не достигнет результатов в одиночку. Только все вместе мы можем создать и реализовать возможности для развития российского футбола», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Дюков являлся единственным кандидатом на пост президента РФС. В середине октября «Чемпионат» первым сообщил, что он является главным претендентом на пост главы союза. Его кандидатуру поддержали многие субъекты России и клубы Премьер-Лиги.