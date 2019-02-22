Федун: болельщики «Спартака» бойкотируют игру? А что мы можем сделать?

Президент московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал заявление объединения болельщиков красно-белых «Фратрия».



Сегодня, 22 февраля, «Фратрия» объявила о намерении бойкотировать предстоящий матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», а также обвинила КДК в предвзятости, а клуб – в дискриминации болельщиков по половому признаку. Фанаты красно-белых остались недовольны решением комитета закрыть трибуну за выкрики в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.



«Болельщики собираются бойкотировать игру? Давайте так – были наложены санкции, как мы против них пойдём? Мы бились как могли», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



Матч «Спартак» – «Краснодар» состоится 3 марта на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Фратрия» бойкотирует матч «Спартак» — «Краснодар» из-за действий КДК и клуба