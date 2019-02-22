Дюков: нет одного решения, которое позволит вывести наш футбол на новый уровень

Александр Дюков, который был избран новым президентом Российского футбольного союза, поблагодарил за оказанную ему поддержку.



«Огромное спасибо за оказанную поддержку и доверие, для меня это действительно очень важно. Для меня это не только большая честь, но и в первую очередь большая ответственность. Задачи, которые мы ставим перед вами, амбициозные и сложные, но тем интереснее будет их решать. Для этого необходимо, чтобы все мы действовали как единая команда, ведь футбол — командный вид спорта.



Нет одного решения или мероприятия, которое позволит вывести наш футбол на новый уровень. Мы можем принимать решение по вопросу, регулировать и менять наш лимит на легионеров. Но мы с вами прекрасно понимаем, что для того, чтобы добиться серьёзных изменений, нам нужны сотни и даже тысячи малых дел на всех уровнях и всех участках работы: и в регионах, и в клубах, и в РФС; и в детско-юношеском футболе, и в массово-любительском, и в профессиональном. Уверен в своих и наших силах, мы с этой задачей справимся», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Дюков: хочу выразить благодарность Мутко за всё, что он сделал