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Голодец: у Дюкова очень внятная программа развития футбола

Голодец: у Дюкова очень внятная программа развития футбола
Футбол / РПЛ

Вице-премьер РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец поделилась мнением о программе Александра Дюкова, избранного президентом РФС.

«У Дюкова очень внятная программа развития футбола. Она созвучна тем шагам, которые предлагают международные коллеги, и это очень важно, потому что сегодня Россия в полный голос заявляет о себе как о важнейшем игроке на мировой сцене футбола. Такая поддержка со стороны ФИФА и УЕФА. Сегодня мы в некоторой степени не просто лидеры, но задаём тон мировому футболу. Особенно после чемпионата мира у нас совершенно другой статус и авторитет.

Идеи, которые сегодня предлагаются — система видеоповторов, пропаганда футбола, внимание к детскому футболу, аттестация тренеров со стороны УЕФА, — хороший тренд, который и мы готовы поддерживать. Такая программа внушает уверенность, что это новая страница в истории футбола. Уверена, что коллеги справятся. Мне очень понравилось, какое единодушие высказал РФС в поддержке своего кандидата. Это подкупает», — передаёт слова Голодец корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

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