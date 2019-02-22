Федун: с удовольствием вернулся в исполком РФС, настрой — активно работать

Президент московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал своё возвращение в состав исполкома РФС.

«С удовольствием вернулся в состав исполкома после большого перерыва. Настрой — активно работать. Хочу обсудить вопросы развития детского футбола. Примерно то же самое сейчас сказал и президент. Есть несколько вещей, я их хотел озвучить. Это механизм солидарности.

Для меня было большим открытием, когда увидел базу в Катаре. Нефутбольная страна с 2004 года совершила рывок в заоблачные вершины за счёт технологий и правильной системы обучения. Для нас это вызов. Такая sucess story, когда они выиграли Кубок Азии, где семь или восемь воспитанников этой системы обучения, при том, что у них всего 5 тысяч мальчиков по всей стране", — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.