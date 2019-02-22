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Газизов: никаких опасений из-за зенитовского прошлого Дюкова нет

Газизов: никаких опасений из-за зенитовского прошлого Дюкова нет
Футбол / РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал избрание Александра Дюкова новым президентом Российского футбольного союза.

«За Дюкова проголосовали единогласно – значит, вся общественность футбольная сконцентрирована вокруг одного человека. Этим всё сказано. Нет никаких опасений из-за его зенитовского прошлого. Я уверен в его опыте», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Дюков заявил о намерении покинуть должность председателя совета директоров «Зенита» в случае назначения на пост президента РФС. При этом он являлся единственным кандидатом на пост президента РФС. В середине октября «Чемпионат» первым сообщил, что Дюков является главным претендентом на пост главы союза.

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