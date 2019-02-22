Дюков подтвердил уход из «Зенита» в связи с назначением на пост президента РФС

Новый президент Российского футбольного союза Александр Дюков подтвердил свой уход из «Зенита», где он занимал пост председателя совета директоров.



«Отразится ли моя новая должность на работе в «Газпром-Нефть»? Вы переживаете за компанию? Вы её акционер? Было бы приятно. Рекомендую обратить внимание на её акции, она развивается, капитализация растёт. Повлияет ли моя работа на это? Нет.



Есть РФС, есть футбольный клуб «Зенит», которому я уделял время довольно долго, находясь в совете директоров, сегодня я этот пост покину. И это время будут уделять РФС. На первом этапе, безусловно, придётся уделять РФС больше времени, чем я уделял «Зениту», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.



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