Колосков: у Дюкова есть хорошие связи, будут возможности найти партнёров с РФС

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу избрания Александра Дюкова новым президентом организации.

«Пожалуй, это были самые быстрые выборы президента РФС на моей памяти. Сегодня очень компактно, дружно все поддержали кандидата. В Европе не возникло никаких опасений по поводу безальтернативных выборов — это общепринятая практика, ничего такого в этом я не вижу. Мой коллега из Испании был президентом 24 года, в Германии такой опыт тоже есть. Главное, чтобы он был выдвинут в соответствии с уставом и были соблюдены все бюрократические принципы. Уменьшение числа кандидатов с каждым годом? Ответственность на себя хотят взять многие, но разумные люди понимают, что есть кандидаты, которые пользуются абсолютной поддержкой большинства делегатов. Мог бы в очередной раз выдвинуться Газзаев, даже разговоры об этом ходили, но у Дюкова было преимущество. Зная о результатах заранее, зачем себя выдвигать — кандидат в итоге мог поставить себя в неудобное положение.

С Дюковым у РФС будет много денег? Никогда не нужно ассоциировать одно с другим. Свои он деньги вкладывать не будет. Другое дело, что у него как одного из руководителей российского бизнеса есть хорошие связи. Будет больше возможностей, чтобы заручиться их поддержкой и найти новых партнёров. Кандидатура не президентская, но ясно, что с ним согласовали этот вопрос. Инициатива, скорее всего, газпромовская. У меня нет никаких опасений. У нас хороший состав исполкома, в котором есть руководители клубов, среди которых Федун, Галицкий, Гинер. Они не позволят принимать решения, которые были бы в интересах одного клуба», — передаёт слова Колоскова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.