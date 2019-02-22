Дюков: исполком принял решение перестать считать игроков из Беларуси легионерами

Новый президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о решении исполнительного комитета организации перестать считать футболистов из Беларуси легионерами.



«Исполком сегодня принял решение о том, что граждане Республики Беларусь не считаются легионерами. Я это решение поддерживаю. Идут интеграционные процессы между двумя государствами. Хорошо, что это затрагивает и профессиональный спорт.



Краткосрочно, я считаю, это может пойти на пользу российскому футболу. У нас много школ, много игроков из них выпускается. Часто им негде играть на профессиональном уровне. Возможно, новые шаги помогут им реализовывать себя в клубах Беларуси», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

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