Итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19 для «Зенита»

Сегодня, 22 февраля, в Ньоне проходит жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. По её результатам определился соперник «Зенита» на данной стадии. Им стал «Вильярреал».

Жеребьёвка проводится вслепую, сеяных команд нет, клубы из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины не смогут попасть в одну пару.

Матчи запланированы на 7 и 14 марта. 15 марта состоится жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Финальный матч еврокубка пройдёт 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы.

На стадии 1/16 финала «Зенит» в двухраундовом противостоянии оказался сильнее «Фенербахче».